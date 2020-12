Paul Pogba zal waarschijnlijk het komende half jaar nog bij Manchester United spelen. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola verwacht niet dat de middenvelder komende maand al een transfer maakt.

"In januari maken de grote spelers zelden een transfer", zegt Raiola dinsdag tegen Tuttosport. "We zullen wel zien wat er in de zomer gebeurt."

Vorige week vertelde de Haarlemse zaakwaarnemer dat Pogba ongelukkig is in Manchester en dat de Fransman het best zo snel mogelijk naar een andere club kan gaan.

Toen Manchester United een dag later werd uitgeschakeld in de Champions League door een 3-2-nederlaag tegen RB Leipzig, insinueerde manager Ole Gunnar Solskjaer dat dat deels te wijten was aan Raiola. "Hoe sneller Pauls zaakwaarnemer zich realiseert dat dit een teamsport is en we samen moeten werken, hoe beter", zei Solskjaer.

"In Engeland zijn ze erg gevoelig, misschien iets te gevoelig", reageert Raiola op de opmerking van Solskjaer.

Zaakwaarnemer Mino Raiola wil het contract van Paul Pogba bij Manchester United niet verlengen. (Foto: ANP)

Pogba voelt zich voor '1.000 procent' betrokken bij United

Het contract van de 27-jarige Pogba, die bij United een concurrent van Oranje-international Donny van de Beek is, loopt nog door tot de zomer van 2022. Raiola zei eerder al dat de verbintenis niet verlengd zal worden.

In 2016 betaalde United 105 miljoen euro aan Juventus voor de middenvelder. Pogba zelf plaatste afgelopen weekend een bericht op Instagram om zijn betrokkenheid met Manchester United te benadrukken.

"De toekomst is nog ver weg, alles wat telt is vandaag. Ik ben voor 1.000 procent betrokken bij de club. Mensen die niet weten wat er binnen de club speelt, moeten hun mond houden."

Manchester United staat teleurstellend achtste in de Premier League en gaat donderdag op bezoek bij hekkensluiter Sheffield United.

