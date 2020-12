Arsenal-directeur Edu heeft de supporters van de club gevraagd om achter manager Mikel Arteta te blijven staan. Er is veel kritiek op de trainer nu de topclub zeer belabberd presteert.

Arsenal ging zondag tegen Burnley (0-1) voor de vierde keer op rij thuis onderuit, wat in 1959 voor het laatst gebeurde. 'The Gunners' staan slechts vijftiende in de Premier League, vijf punten boven de degradatieplekken.

"Het is wat overdreven om te zeggen dat de fans kunnen ontspannen, maar geloof me: intern gaat het heel goed. Het heeft geen zin om het over één persoon te hebben", zegt Edu dinsdag in een interview met Sky Sports.

"Het is niet eerlijk om alle pijlen op Arteta te richten, of op Pierre-Emerick Aubameyang, die geen doelpunten maakt. Of op Bernd Leno, die de tegengoals moet voorkomen. We zijn een team en moeten in meervoud praten."

Tegen Burnley maakte Pierre-Emerick Aubameyang een eigen doelpunt en kreeg aanvoerder Granit Xhaka rood. (Foto: Pro Shots)

'Wát een jaar hebben we gehad'

Volgens Edu is het gezien de omstandigheden ondenkbaar om de positie van Arteta, die nog geen jaar trainer van Arsenal is, ter discussie te stellen. "Want wát een jaar hebben we gehad. Er is drie maanden niet gevoetbald en binnen de club is veel veranderd", aldus de voormalige middenvelder.

"Mikel kreeg geen tijd om iedereen goed te leren kennen. Het zou anders zijn als hij al twee, drie of vijf jaar bij deze club werkte. Maar op dit moment heeft hij vooral steun nodig."

De volgende wedstrijd van Arsenal is woensdag, wanneer nummer vier Southampton op bezoek komt in het Emirates Stadium.

