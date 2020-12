Petr Cech heeft maandag een bijzondere rentree gemaakt. De 38-jarige Tsjechische doelman speelde mee in de competitiewedstrijd van het tweede elftal van Chelsea tegen Tottenham Hotspur (3-2-zege).

Het was voor Cech, die in vijftien seizoenen in de Premier League een recordaantal van 202 keer de nul vast hield, zijn eerste officiële duel in anderhalf jaar tijd. Hij beïndigde vorig jaar zomer bij Arsenal zijn carrière en ging vervolgens bij Chelsea aan de slag als technisch adviseur.

Cech schreef zichzelf in oktober uit voorzorg als selectielid in voor de Premier League, voor het geval manager Frank Lampard een keepersprobleem zou krijgen. Hij mocht maandag aan de bak bij de reserves omdat Chelsea niet wilde dat de vaste doelman Lucas Bergstrom twee keer zou spelen in een tijdsbestek van 48 uur.

"De eerste twintig minuten had ik moeite om de automatische bewegingen te vinden die ik gewend was. Ik was vooraf zenuwachtig door het gebrek aan wedstrijdritme. Ik wist niet wat ik van mezelf kon verwachten", zei Cech na afloop.

"Maar ik kon me na de beginfase aan het tempo van de wedstrijd aanpassen en toen voelde ik me oké. Deze wedstrijd heeft zijn doel bereikt, want dit is precies wat ik nodig had voor het geval er een noodgeval is en ik in de Premier League moet aantreden."

Cech stond tussen 2004 en 2015 bij Chelsea onder contract en groeide daar uit tot een van de beste keepers ter wereld. Hij werd vier keer landskampioen en won ook de Champions League, de Europa League, de FA Cup (vier keer), de League Cup (drie keer) en de Community Shield (twee keer) met 'The Blues'.