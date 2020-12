Roda JC heeft maandag verzuimd om aan te sluiten bij de subtop in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers verspeelden in eigen huis in extremis een 2-0-voorsprong tegen Helmond Sport (2-2).

Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht voor Roda JC. De ploeg van trainer Jurgen Streppel leidde na ruim een uur spelen nog met 2-0 door doelpunten van Erik Falkenburg (intikker) en Roland Alberg (strafschop).

Daarna liet het onzeker ogende Roda JC Helmond Sport echter alsnog terugkomen tot 2-2 door treffers van Lance Duijvestijn (schot in de korte hoek) en een benutte penalty van Jelle Goselink in de blessuretijd.

Door alweer het zevende gelijkspel van het seizoen bleef Roda JC, dat de ambitie heeft om te promoveren naar de Eredivisie, de nummer negen op de ranglijst. Helmond Sport is nog altijd terug te vinden op de zestiende plaats.

TOP Oss won nipt op bezoek bij Jong FC Utrecht: 0-1. Dennis van der Heijden zorgde vlak voor rust vanaf de strafschopstip voor het enige doelpunt. Jong FC Utrecht beeïndigde het duel met tien man door een rode kaart (twee keer geel) voor Ruben Kluivert.

Door de tweede opeenvolgende zege steeg TOP Oss naar de veertiende plaats. De Brabanders hebben nu evenveel punten als nummer dertien Jong FC Utrecht, dat over een beter doelsaldo beschikt.

