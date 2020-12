Ajax-trainer Erik ten Hag vindt dat zijn ploeg maandag zwaar heeft geloot voor de tweede ronde van de Europa League. De Amsterdammers werden gekoppeld aan Lille OSC, de huidige koploper van Frankrijk.

"Het is een stevige loting, zeker voor een geplaatst team zoals wij. Onder de clubs die we konden treffen zaten op papier makkelijkere tegenstanders dan Lille, dat is duidelijk", zegt Ten Hag op de website van Ajax.

Lille, dat afgelopen zomer Sven Botman voor 9 miljoen euro overnam van Ajax, maakt dit seizoen indruk. 'Les Dogues' staan boven Paris Saint-Germain in de Ligue 1 en overleefden een groep met AC Milan, Sparta Praag en Celtic in de Europa League.

"Lille is koploper van Frankrijk en dat zegt iets over de huidige kracht van het team. Een sterke ploeg, dus het is geen vanzelfsprekendheid dat we bij de laatste zestien gaan komen", aldus Ten Hag.

'We putten vertrouwen uit vorig seizoen'

Ajax, dat strandde in de groepsfase van de Champions League kan tijdens de heenwedstrijd in Frankrijk niet beschikken over Ryan Gravenberch. De middenvelder is geschorst vanwege zijn rode kaart (twee keer geel) vorige week tegen Atalanta.

"Het is zaak dat we verder een fitte selectie hebben. We moeten twee goede dagen hebben om Lille te verslaan, maar gaan er alles aan doen om de achtste finales te bereiken. Ik kijk er erg naar uit, want het is een mooi affiche."

"We stonden natuurlijk vorig jaar ook tegenover elkaar in de groepsfase van de Champions League en toen wonnen we twee keer (3-0 en 0-2, red.). Daar putten we vertrouwen uit, maar het zegt verder weinig over de aankomende ontmoetingen."

De heenwedstrijd tussen Lille en Ajax is op donderdag 18 februari om 21.00 uur in Stade Pierre-Mauroy. Een week later, op donderdag 25 februari om 18.55 uur, is de return in de Johan Cruijff ArenA.