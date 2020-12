Er zijn geen Nederlanders verkozen in het beste elftal aller tijden van het Franse tijdschrift France Football. In de verkiezing van de beste centrumspits ooit kreeg de Braziliaan Ronaldo van de 140 journalisten meer stemmen dan voetballegende Johan Cruijff.

Ook Dennis Bergkamp en Marco van Basten moesten hun meerdere erkennen in Ronaldo. De oud-speler van PSV, die Brazilië in 2002 naar de wereldtitel schoot, kreeg ook de voorkeur boven de Portugese legende Eusébio en de Duitser Gerd Müller.

In totaal waren twaalf Nederlanders genomineerd: Edwin van der Sar, Wim Suurbier, Ronald Koeman, Ruud Krol, Johan Neeskens, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Ruud Gullit, Arjen Robben, Van Basten, Bergkamp en dus Cruijff.

In het team wordt Ronaldo geflankeerd door Lionel Messi (rechtsbuiten) en Cristiano Ronaldo (linksbuiten). De twee voetbaliconen van FC Barcelona en Juventus zijn de enige actieve voetballers die zijn opgenomen in het elftal.

Diego Maradona, die vorige maand overleed na een hartstilstand, kreeg een plaats op het middenveld in het beste elftal aller tijden. (Foto: ANP)

Op middenveld plaats voor Maradona

Op het middenveld is er plaats voor Xavi, Lothar Matthäus, Pelé en Diego Maradona. Laatstgenoemde overleed vorige maand op zestigjarige leeftijd na een hartstilstand in zijn huis in Tigre, een voorstad van Buenos Aires. Argentinië kondigde drie dagen van nationale rouw af om de dribbelaar te herdenken.

De verdediging bestaat uit Cafú, Franz Beckenbauer en Paolo Maldini. De doelman is de legendarische Lev Yashin, die in de jaren vijftig en zestig furore als keeper van de Sovjet-Unie. Naar Yashin is ook de jaarlijkse prijs voor de beste keeper vernoemd.

De verkiezing van het beste elftal ooit is een alternatief voor de Gouden Bal-verkiezing, die France Football normaal gesproken organiseert. Het Franse tijdschrift is van mening dat er door de coronacrisis geen representatief beeld van de beste voetballers van 2020 kan worden geschetst en besloot daarom dit jaar geen Gouden Bal uit te reiken.