PSV-trainer Roger Schmidt denkt dat zijn elftal goede kans heeft om de achtste finales van de Europa League te bereiken. De Eindhovenaren werden maandag bij de loting voor de zestiende finales gekoppeld aan Olympiacos, de huidige koploper van Griekenland.

"Olympiacos is een moeilijke tegenstander, die we met respect zullen benaderen. Ik denk dat er mogelijkheden liggen om ons te kwalificeren voor de volgende ronde", aldus Schmidt.

"Aan de wedstrijden die in de knock-outfase gespeeld gaan worden, kun je zien dat de Europa League een toernooi van hoog niveau is."

PSV plaatste zich vorige week door een 4-0-zege op Omonia Nicosia als groepswinnaar voor de zestiende finales van het tweede Europese clubtoernooi. Daardoor had de ploeg maandag bij de loting een geplaatste status.

"We zijn blij dat we de tweede wedstrijd thuis spelen", zegt Schmidt. "Dat is een voordeel en maakte het belang van groepswinst afgelopen donderdag groot."

PSV begint op 18 februari met een uitwedstrijd in het Georgios Karaiskákisstadion in Piraeus. De return in Eindhoven is precies een week later. Ajax speelt op dezelfde datums eerst uit en dan thuis tegen de Franse koploper Lille.