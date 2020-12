Wout Weghorst heeft maandag na een gesprek met zijn club VfL Wolfsburg zijn excuses aangeboden voor verschillende antivaccinatieberichten die hij woensdag plaatste op Instagram Stories.

Weghorst schreef "dit, informeer je" bij een bericht met het bijschrift: "Stel je voor dat er een vaccin bestaat dat zó veilig is dat je gedwongen moet worden om het te nemen voor een ziekte die zo dodelijk is, dat je je eerst moet laten testen om erachter te komen of je het hebt."

Ook deelde Weghorst een bericht ter promotie van een documentaire waarin vaccinaties "vergif" worden genoemd. De clubtopscorer van Wolfsburg haalde de berichten snel van zijn sociale media, maar toen waren ze al opgemerkt door verschillende volgers.

Wolfsburg schreef in eerste instantie na een gesprek met Weghorst dat hij "verkeerd begrepen was door de taalbarrière", maar daarna ging de oud-speler van Heracles Almelo en AZ alsnog door het stof. "Het spijt me heel erg als ik iemand pijn heb gedaan of boos heb gemaakt met mijn twee berichten op Instagram Stories", zei Weghorst tegen Kicker. "Dat was nooit mijn bedoeling."

"Ik heb veel mensen in mijn vriendenkring die besmet zijn geweest met het coronavirus en ik weet welke effecten dit virus heeft en hoe gevaarlijk het kan zijn. Ik wilde alleen maar laten zien dat je je hier zo goed mogelijk over moet informeren - net als over alle andere onderwerpen - en dat je ook naar zoveel mogelijk verschillende meningen moet luisteren."

"Als vader van twee kinderen vind ik het belangrijk dat mijn kinderen een veilige en gezonde toekomst hebben. Ik wilde dat uitdrukken met mijn berichten, maar dat lukte helaas niet. Toen ik uit de reacties merkte hoe misleidend het was en hoeveel andere mensen zich hierdoor gekwetst en aangevallen voelen, heb ik ze onmiddellijk verwijderd."

Wout Weghorst is met negen competitiedoelpunten topscorer bij VfL Wolfsburg. (Foto: Pro Shots)