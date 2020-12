Bert van Marwijk zegt dat de coronacrisis er mede voor heeft gezorgd dat hij doorgaat als trainer. De 68-jarige Limburger kondigde maandag aan terug te keren als bondscoach van de Verenigde Arabische Emirates (VAE).

"Iedereen zit maar thuis en het wordt er alleen maar somberder op. Ik heb wel weer zin om eropuit te trekken", zegt Van Marwijk maandag tegen De Telegraaf. "Dat gevoel is wel aangewakkerd door corona. In de VAE hebben ze corona ook veel beter onder controle. Alles is gewoon open, de winkels en de restaurants. Je kunt gaan en staan waar je wil."

Van Marwijk werd in december vorig jaar nog ontslagen als bondscoach van het Aziatische land. Daarop zei hij dat de kans dat hij terugkeert als trainer "heel erg klein" was, maar daar komt hij nu dus op terug. "Het is heel bijzonder als je teruggevraagd wordt. Dat heeft me wel over de streep getrokken", aldus Van Marwijk.

"Ik krijg nu de kans om iets af te maken waar ik zelf aan begonnen ben. Iedereen was verbaasd toen ik ontslagen werd. Eigenlijk vanaf het moment dat ik vertrok, waren er al geluiden dat de spelers me terug wilden. Als de spelers dat aangeven, ga je erover nadenken."

Het is nog niet duidelijk wanneer Van Marwijk gaat beginnen aan zijn klus in de Emiraten. Hij vliegt deze week naar Dubai om de laatste details van zijn contract af te ronden. Tegen De Telegraaf zegt hij John Metgod, Roel Coumans en Taco van den Velde op te gaan nemen in zijn beoogde technische staf.