Trainer Ronald Koeman vindt dat FC Barcelona gelijke kansen heeft tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. De kwakkelende Spaanse grootmacht werd maandag bij de loting gekoppeld aan de Franse finalist van vorig seizoen.

"We wisten dat het een zware loting voor ons zou worden", zei Koeman na afloop van de loting bij Barça TV. "Het is ook een moeilijke loting, maar uiteindelijk zijn de kansen fiftyfifty."

"PSG heeft veel geld uitgegeven om een ​​team te hebben dat vecht voor titels als de Champions League. Vorig jaar bereikten ze de finale. Het is een team dat er altijd moet staan."

FC Barcelona beleeft onder Koeman een dramatische start van het seizoen en staat teleurstellend achtste in La Liga. Volgens de Nederlandse coach speelt dat echter geen rol in het tweeluik met Paris Saint-Germain.

"Ik denk dat we voor PSG ook een sterk team zijn. Wij hebben ook geweldige spelers. Het worden mooie en belangrijke duels in Parijs en Barcelona."

FC Barcelona speelt op 16 februari in het eigen Camp Nou de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain. De beslissende return in Parijs is op 10 maart.