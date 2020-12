De blessure van Neymar valt mee, blijkt maandag uit een eerste diagnose. De Braziliaanse sterspeler van Paris Saint-Germain moest zondag met een brancard worden weggedragen in de verloren topper tegen Olympique Lyon (0-1).

De 28-jarige Neymar werd in de blessuretijd van het duel in Parijs hard op zijn linkerenkel getrapt door Olympique Lyon-speler Thiago Mendes, die een rode kaart kreeg voor de charge. Neymar bleef minutenlang huilend op het veld liggen en verliet per brancard het veld.

Paris Saint-Germain schrijft maandag in een medische update op de eigen website dat de schade bij Neymar meevalt. "De klinische en radiologische beoordeling van Neymar is geruststellend. Binnen 48 uur worden er nieuwe tests afgenomen."

Mendes maakte zondagavond in een filmpje op Instagram al zijn excuses voor zijn trap op de enkel van Neymar. "Fouten gebeuren, maar ik ben hier om me te verontschuldigen. Ik hoop dat het niets ernstigs was", zei hij in het Portugees.

Zonder Neymar verloor Paris Saint-Germain met 0-1 van het Olympique Lyon van aanvoerder Memphis Depay. Door de nederlaag raakte de regerend landskampioen van Frankrijk de koppositie in Ligue 1 kwijt aan OSC Lille, dat de aankomende tegenstander van Ajax is in de knock-outfase van de Europa League.

Neymar moest per brancard het veld verlaten in de verloren topper tegen Olympique Lyon. (Foto: Pro Shots)