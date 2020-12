FC Twente-speler Jayden Oosterwolde hoeft niet te vrezen voor een schorsing na zijn rode kaart van afgelopen zondag in de verloren thuiswedstrijd tegen AZ (1-3). De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft maandag de veelbesproken kaart geseponeerd, meldt FC Twente op Twitter.

Oosterwolde trok zondag in de slotfase van FC Twente-AZ bij een 1-2-stand de doorgebroken Zakaria Aboukhlal licht aan zijn shirt. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf in eerste instantie een strafschop voor de Alkmaarders en trok ook geel voor Oosterwolde.

VAR Dennis Higler draaide de beslissing een paar minuten later terug, omdat de overtreding van Oosterwolde buiten het strafschopgebied was ingezet. Aangezien de strafschop een vrije trap werd en Aboukhlal doorgebroken was, was Makkelie volgens de regels verplicht Oosterwolde een rode kaart te geven. Bij penalty's worden alleen nog rode kaarten getrokken als er sprake is van opzet.

Scheidsrechter Makkelie zei na het zien van de beelden dat hij geen rode kaart had moeten geven aan Oosterwolde. "Als ik situatie terugzie, had ik daar helemaal niet voor willen fluiten. Ik vind het zelf geen overtreding en geen rode kaart", aldus Makkelie na afloop bij FOX Sports.

Met tien man verloor FC Twente uiteindelijk met 1-3 van AZ. Teun Koopmeiners, die eerder in de wedstrijd al een strafschop had benut, schoot de vrije trap die Oosterwolde had veroorzaakt fraai in de kruising. Het was voor AZ de eerste overwinning onder interim-trainer Pascal Jansen.

