Peter Bosz is uiteraard blij dat hij na de 4-1-thuiszege zondag op Hoffenheim met Leverkusen bovenaan staat in de Bundesliga, maar de Nederlandse trainer wil niet doorslaan in de euforie.

"We zijn pas elf competitiewedstrijden onderweg", beseft Bosz, die vorig jaar als vijfde eindigde met Leverkusen. "Als we na 34 wedstrijden nog steeds bovenaan staan, dan rook ik een grote sigaar om het te vieren. Nu is het een klein sigaartje."

Het is voor het eerst in zes jaar dat Leverkusen aan kop gaat in de Bundesliga. 'Die Werkself' profiteerde van het gelijkspel van Bayern München, dat zaterdag op bezoek bij Union Berlin niet verder kwam dan 1-1.

De voorsprong van Leverkusen op Bayern en ook RB Leipzig is nu een punt. "Het is super dat we die kleine voorsprong hebben, maar het wordt nog een heel lang seizoen", benadrukt Bosz.

Florian Wirtz maakt tegen Hoffenheim de 3-1. (Foto: Pro Shots)

'Ik zat niet rustig op de bank'

Bosz is ook niet helemaal tevreden over het spel van zijn ploeg, al zijn de cijfers waarmee Hoffenheim zondag werd verslagen in de BayArena overtuigend.

"Maar het was niet overtuigend wat we lieten zien. Bij een 2-0-voorsprong zat ik niet rustig op de bank, ook omdat we niet compact verdedigden. Pas na de 3-1 werd ik rustig. Met 4-1 winnen, dat zijn supercijfers, maar er is geen tijd om te genieten. Woensdag spelen we al tegen FC Köln."

Köln tegen Leverkusen begint woensdag om 20.30 uur in het RheinEnergieStadion en zaterdag wacht de ploeg van Bosz de topper tegen Bayern München.

