De Franse trainer Gérard Houllier, die in het seizoen 2000/2001 drie prijzen won met Liverpool, is maandag op 73-jarige leeftijd overleden.

Houllier onderging vorige week in een ziekenhuis in Parijs een operatie aan de aorta. Drie weken eerder was hij ook al geopereerd, maar een nieuwe ingreep bleek nodig.

De Fransman was van 1992 tot 1993 bondscoach van zijn land. Hij wist zich met 'Les Bleus' niet te kwalificeren voor het WK van 1994, waarna hij ontslag nam.

Houllier, die als speler het profvoetbal niet haalde, beleefde zijn succesvolste periode bij Liverpool (1998-2004). Hij arriveerde in 1998 bij een topclub in verval en bouwde vervolgens een nieuwe ploeg op met spelers als Michael Owen, Steven Gerrard, Sami Hyypiä en Emile Heskey.

Dat resulteerde in het seizoen 2000/2001 in de treble, met het winnen van de League Cup, de FA Cup en de UEFA Cup, de voorganger van de Europa League. Hoogtepunt was de finale van de UEFA Cup, waarin Liverpool in een legendarische wedstrijd na verlenging met 5-4 won van het Deportivo Alavés van Jordi Cruijff.

Gerard Houllier (met de UEFA Cup in zijn armen) en Liverpool kregen in 2001 een busrit door de stad voor het winnen van de treble. (Foto: ANP)

Houllier was bijna veertig jaar trainer

Houllier, die van 1973 tot en met 2011 actief was als trainer, had verder ook onder meer Paris Saint-Germain, RC Lens, Olympique Lyon en Aston Villa onder zijn hoede. De Fransman leidde PSG in 1986 naar de eerste titel in de clubhistorie en werd ook kampioen met Lyon (2006 en 2007).

Hij is de derde grote naam in de Franse voetbalwereld die dit jaar is overleden, na Michel Hidalgo (in maart) en Robert Herbin (in april).