Ronald Koeman maalt niet om de manier waarop zondag met 1-0 van laagvlieger Levante werd gewonnen. De FC Barcelona-trainer bracht in de slotfase zelfs een extra verdediger in om de zege over de streep te trekken.

Spaanse verslaggevers noemden de wissel - aanvaller Antoine Griezmann moest plaatsmaken voor verdediger Samuel Umtiti - Barcelona-onwaardig. Koeman is het daar niet mee eens.

"Het maakte me niet uit hoe we zouden winnen", zei hij wat geïrriteerd. "We moesten op alle mogelijke manieren een gelijkmaker voorkomen. Dit zijn typisch vragen van mensen die op zoek zijn naar een relletje."

Na een competitienederlaag bij promovendus Cádiz (2-1) en het verlies tegen Juventus (0-3) in de Champions League was een overwinning op Levante broodnodig voor Barcelona.

"Ik heb mijn hele leven al begrepen dat je de voorsprong moet verdedigen wanneer je met 1-0 voorstaat, zelfs als je de wedstrijd onder controle hebt. Als je dat niet begrijpt, kun je het net zo goed opgeven. Het was erg belangrijk om te winnen. Ik ben blij met de ploeg omdat dat gelukt is."

Barcelona staat met zeventien punten op een nog altijd teleurstellende achtste plek in La Liga. Woensdag nemen de Catalanen het in eigen huis op tegen Real Sociedad, dat verrassend koploper van de Spaanse competitie is.

