Bert van Marwijk keert na een jaar terug als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De oud-bondscoach van Oranje werd een jaar geleden nog ontslagen in het Aziatische land.

De 68-jarige Van Marwijk liet na zijn ontslag op 4 december vorig jaar nog weten dat de kans "heel erg klein" was dat hij zou terugkeren als trainer, maar gaat nu dus toch weer aan de slag.

Details over de aanstelling van Van Marwijk zijn nog niet bekend. Tijdens zijn vorige periode als bondscoach nam hij landgenoten John Metgod, Roel Coumans en Taco van den Velde mee als assistenten.

Zijn eerste periode als bondscoach van de VAE duurde nog geen negen maanden. De Deventenaar combineerde zijn werkzaamheden in de Emiraten met een rol als adviseur bij PSV, waar zijn schoonzoon Mark van Bommel trainer was.

Hoogtepunten bij Feyenoord en Oranje

Zijn hoogtepunten als trainer beleefde Van Marwijk bij Feyenoord en het Nederlands elftal. In 2002 loodste hij de Rotterdamse club naar winst van de UEFA Cup en met Oranje stond hij acht jaar later in de WK-finale.

Verder had Van Marwijk de leiding over Fortuna Sittard, Borussia Dortmund en Hamburger SV en was hij niet alleen bondscoach van Nederland en de VAE, maar ook van Saoedi-Arabië en Australië.

Van Marwijk vervolgt in maart de WK-kwalificatiereeks met de Emiraten, die vierde staan in de groep. Tussen 25 maart en 15 juni staan duels met Maleisië, Thailand, Vietnam en Indonesië op het programma. De acht nummers één en vier beste nummers twee gaan door naar de volgende ronde.