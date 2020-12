Aanvoerder Teun Koopmeiners is blij en opgelucht dat hij een roerige week zondag positief kon afsluiten met AZ. De Alkmaarders waren in Enschede duidelijk een maatje te groot voor FC Twente en wonnen met 1-3.

Die zege kon AZ goed gebruiken na een week waarin trainer Arne Slot verrassend werd ontslagen en vervolgens Europese overwintering werd misgelopen door een nederlaag bij het Kroatische HNK Rijeka.

"Ik heb Arne eerst telefonisch nog gesproken, die zaterdag van het ontslag. En daarna heb ik nog wat appcontact met hem gehad", zei Koopmeiners na de overwinning op Twente.

"Ik weet dat hij - dat heeft hij naar mij ook uitgesproken over de telefoon - het team het allerbeste gunt. Hij hoopt dat we onze wedstrijden blijven winnen en ons doorontwikkelen. Ik denk dat onze oude trainer ook wel een glimlach op zijn gezicht heeft na deze overwinning."

Teun Koopmeiners scoorde twee keer voor AZ in Enschede en is clubtopscorer met zes doelpunten. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen snel de knop omzetten'

Koopmeiners vindt het mooi dat AZ met de zege in de Grolsch Veste een snel antwoord heeft op het verlies bij Rijeka. Volgens de middenvelder zorgen goede resultaten ervoor dat de rust zo snel mogelijk weer terugkeert.

"Die uitschakeling kwam heel hard aan. Dat was vooral omdat we het compleet aan onszelf te wijten hadden", aldus de eenmalig international van Oranje, die twee keer scoorde tegen Twente.

"We vonden dat we daar veel beter konden en moesten dan we hebben laten zien. Daar hebben we hele goede gesprekken over gehad met elkaar. We zijn wel een ploeg die heel snel de knop om kan zetten."

AZ vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Willem II. In 2020 staan ook nog een thuisduel met Vitesse (23 december) en een uitwedstrijd tegen FC Utrecht (27 december) op het programma.

