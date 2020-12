Lionel Messi heeft FC Barcelona zondagavond aan een moeizame overwinning geholpen in La Liga. De Argentijn maakte na voorbereidend werk van Frenkie de Jong het enige doelpunt in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Levante.

Messi opende een kwartier voor tijd de score voor Barcelona. De 33-jarige aanvaller werd met een mooie diagonale pass bediend door De Jong, die de hele wedstrijd meedeed, en plaatste de bal beheerst in de rechterhoek.

Met de overwinning voorkwam Barcelona het tweede puntenverlies op rij in La Liga. Vorige week lieten de Catalanen zich verrassen door het gepromoveerde Cádiz (2-1). Midweeks gingen ze ook al onderuit tegen Juventus (0-3) in de Champions League.

De ploeg van coach Ronald Koeman bezet met zeventien punten uit elf wedstrijden de achtste plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper Real Sociedad, dat twee duels meer heeft gespeeld, bedraagt negen punten.

Frenkie de Jong speelde de hele wedstrijd mee bij Barcelona. (Foto: Pro Shots)

Lenglet mist voor open doel

Barcelona had het in de openingsfase behoorlijk lastig met Levante, waarvoor Jorge de Frutos de eerste grote kans kreeg. De middenvelder stuitte echter op doelman Marc-André ter Stegen.

Aan de andere kant verzuimde Clément Lenglet even later de score te openen. De Fransman schoot voor open doel over, nadat Levante-keeper Aitor Fernández een inzet van Antoine Griezmann op fraaie wijze had gekeerd. Enkele minuten voor rust greep Fernández opnieuw goed in bij een kans voor Griezmann.

In de tweede helft stichtten beide ploegen lange tijd nauwelijks gevaar. Twintig minuten voor tijd verscheen Messi wel voor het vijandige doel, maar wederom was Fernández bij de les. Kort daarna vond de zesvoudig Gouden Bal-winnaar dus wel het net en maakte hij zijn vijfde competitietreffer van het seizoen.

Barcelona verzuimde de wedstrijd vervolgens te beslissen, waardoor Levante mocht hopen op een puntje. In blessuretijd gingen de bezoekers op jacht naar de gelijkmaker, maar de thuisploeg gaf de overwinning uiteindelijk niet meer uit handen.

