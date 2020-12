AZ heeft zondag de kater van de uitschakeling in de Europa League weggespoeld. De Alkmaarders wonnen na de nederlaag van donderdag tegen HNK Rijeka (2-1) met overtuigende cijfers van het tiental van FC Twente: 1-3.

Nadat Queensy Menig nog twee keer het houtwerk had geraakt voor FC Twente opende Teun Koopmeiners in de 34e minuut tegen de verhouding in de score voor AZ. De aanvoerder benutte een strafschop nadat de doorgebroken Myron Boadu werd getoucheerd door Twente-doelman Joël Drommel.

Nog voor rust verdubbelde AZ de voorsprong in de Grolsch Veste. Yukinari Sugawara brak aan de rechterkant door en bekroonde zijn solo met een kiezelhard schot in het dak van het doel. Het was voor de Japanner zijn eerste treffer van het seizoen.

Na verschillende grote kansen vond FC Twente pas in de 73e minuut de aansluiting met AZ. Scheidsrechter Danny Makkelie wees naar de stip na een lichte overtreding van Calvin Stengs op Halil Dervisoglu en clubtopscorer Danilo maakte geen fout vanaf 11 meter: 1-2.

In de slotminuut maakte Koopmeiners uit een vrije trap de 1-3, nadat Jayden Oosterwolde de doorgebroken Zakaria Aboukhlal omver had gelopen. De invaller van FC Twente kreeg daarvoor rood.

Door de eerste zege sinds 29 november, en de eerste van interim-trainer Pascal Jansen, stijgt AZ naar de zevende plaats in de Eredivisie. De Alkmaarders hebben tien punten minder dan koploper Ajax. FC Twente zakt naar de zesde plaats.

Yukinari Sugawara steekt zijn handen in de lucht na zijn eerste competitietreffer van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

AZ uiterst efficiënt in eerste helft

Vanaf de aftrap was het FC Twente dat domineerde in Enschede en dat resulteerde al snel in verschillende grote kansen voor de ploeg van trainer Ron Jans. Het was tot drie keer toe Menig die dicht bij de openingstreffer was, maar onder andere de paal en de lat stonden een treffer voor de thuisclub in de weg.

Bij de eerste de beste mogelijkheid was het raak voor AZ, waar Bruno Martins Indi en Fredrik Midtsjø ontbraken door schorsingen. Boadu snelde na een steekpass van Calvin Stengs langs alle verdedigers van FC Twente en werd in het strafschopgebied licht getoucheerd door FC Twente-keeper Drommel, waarop Makkelie een strafschop gaf. Koopmeiners, die dit seizoen al drie keer miste, faalde dit keer niet: 0-1.

AZ toonde zich uiterst efficiënt en kwam nog voor rust op 0-2. Jesper Karlsson lanceerde Sugawara en de rechtsback werd geen strobreed in de weg gelegd om in het strafschopgebied uit te halen. Dat deed hij bijzonder fraai; Drommel had geen antwoord op de pegel in de korte hoek.

Danilo schiet FC Twente vanaf de stip nog op 1-2, maar uiteindelijk zegeviert AZ. (Foto: Pro Shots)

FC Twente nog dicht bij gelijkmaker

Na een afwachtend begin van de tweede helft gooide FC Twente de schroom van zich af en was het wachten op de aansluitingstreffer. Danilo was na ruim een uur spelen dichtbij, maar zijn schot ging voorlangs.

In de 73e minuut scoorden de tukkers alsnog de aansluitingstreffer. Scheidsrechter Makkelie zag een overtreding in een lichte charge van Stengs op Dervisoglu en wees naar de stip, vanwaar Danilo zijn tiende doelpunt van het seizoen maakte.

FC Twente speelde in de slotfase va-banque en had via Luka Ilic nog de 2-2 op de schoen, maar zijn inzet werd op het laatste moment geblokkeerd door Timo Letschert. In de tegenstoot kreeg Oosterwolde rood omdat hij de doorgebroken Aboukhlal in de rug liep. De verdiende vrije trap schoot Koopmeiners fraai in de kruising, waarmee hij het duel in het slot gooide.

