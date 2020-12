Mohamed Ihattaren is erg opgelucht na zijn eerste doelpunt in bijna een jaar tijd voor PSV. De achttienjarige middenvelder maakte zondag tegen FC Utrecht (2-1) op fraaie wijze de 2-0 voor de Eindhovenaren.

"Mo is back", zei Ihattaren na afloop tegen de NOS. Het prachtige schot van de spelmaker betekende zijn eerste doelpunt sinds PSV-PEC Zwolle (4-1) op 21 december vorig jaar.

"De laatste weken merkte ik al dat ik steeds beter in mijn spel kwam. Het raakt me dat ik vanavond eindelijk weer eens een doelpunt maakte. Ik ben erg opgelucht en ga hier ook echt even van genieten."

Ihattaren beleefde vorig seizoen zijn doorbraak en ontving in september een uitnodiging voor Oranje, maar daarna belandde hij in een dip. Trainer Roger Schmidt stuurde hem vanwege een ongedisciplineerde houding van de training en passeerde hem regelmatig. In november werd hij vanwege oververmoeidheid buiten de selectie gelaten.

De spelmaker erkent dat er kritische noten zijn gekraakt in de gesprekken met Schmidt, maar dat er van een verstoorde relatie geen sprake is. "Hij is heel eerlijk en dus ook hard voor me geweest. Daar ben ik hem juist dankbaar voor", zei hij.

"Ik leer veel van hem over het leven als professionele voetballer, zowel binnen als buiten het veld. De trainer zei dat hij enthousiast was over mijn spel van vorig seizoen. Dat wilde hij graag ook een keer onder zijn leiding zien en dat is vandaag volgens mij aardig gelukt."

Het moment waarop Mohamed Ihattaren de bal richting de kruising stuurt en PSV op 2-0 zet. (Foto: Pro Shots)

