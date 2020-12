PSV-trainer Roger Schmidt vindt dat Mohamed Ihattaren meer voor zijn sport leeft sinds zijn komst in Eindhoven. De achttienjarige spelmaker maakte tegen FC Utrecht met een fraai krulschot zijn eerste treffer van het seizoen.

"Ik ben erg blij met Mo", zei Schmidt na afloop bij FOX Sports. "Het is geen makkelijke tijd voor hem geweest. Hij is een groot talent en iedereen verwacht altijd een topprestatie van hem, dan is het niet makkelijk om dat altijd te laten zien. Hij is nog jong en moet zich ontwikkelen."

Ihattaren zat eind november op eigen verzoek niet bij de wedstrijdselectie van PSV vanwege oververmoeidheid. De tussenpauze volgde nadat hij eerder in het seizoen van de training was gestuurd omdat hij een ongemotiveerde indruk maakte.

"In de laatste maanden is hij een ander persoon en professioneler geworden. Hij ziet in dat hij hard moet werken om zich te ontwikkelen. Zijn talent is een gift, maar onze taak is om hem het goede voorbeeld te geven. We moeten wel geduldig met hem zijn. Hij is pas achttien jaar oud."

Schmidt erkent dat hij onlangs een hard gesprek met Ihattaren heeft gevoerd over zijn anonieme optredens aan het begin van het seizoen. "Soms moet ik eerlijk zijn naar mijn spelers, ook op moeilijke momenten. Het is altijd makkelijk om spelers te prijzen, maar soms moet je ze ook de waarheid vertellen."

"Hij was vroeger gewend om altijd te spelen", vervolgde Schmidt over Ihattaren, die vorig seizoen doorbrak bij de Eindhovenaren. "Het maakte niet uit of hij goed of slecht speelde. Nu verdient hij de minuten die hij krijgt en laat hij het ook zien op de trainingen."

Trainer Roger Schmidt wisselde tijdens het duel met FC Utrecht meerdere sleutelspelers. (Foto: Pro Shots)

Schmidt: 'Gewisselde spelers zijn niet geïrriteerd'

Tegen FC Utrecht haalde Schmidt in de slotfase opmerkelijk genoeg sleutelspelers Donyell Malen, Philipp Max en ook Ihattaren bij een 2-0-voorsprong naar de kant. Vooral bij Malen zorgde de ingreep voor de nodige irritaties. De spits werd in de voorgaande duels ook al vroegtijdig naar de kant gehaald.

"Ze zijn niet geïrriteerd", stelt Schmidt. "Ze zijn moe en hebben allemaal veel wedstrijden op de limiet gespeeld. Soms moet ik aan ze denken, het juiste moment vinden om ze te wisselen en verse krachten inbrengen."

"Met deze beslissingen kunnen we onze doelen bereiken. Dat kunnen we niet als elf spelers altijd negentig minuten spelen, dat is onmogelijk. Ik snap wat je bedoelt, maar ik heb er een totaal andere kijk op."