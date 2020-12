Peter Bosz heeft zondag met Bayer Leverkusen de koppositie gegrepen in de Bundesliga. De Nederlandse coach zag zijn ploeg op eigen veld met 4-1 winnen van 1899 Hoffenheim.

Leon Bailey bracht Leverkusen al in de vierde minuut op voorsprong. De Jamaicaan schoot de bal vanaf de zijkant van het zestienmetergebied schitterend in de linkerbovenhoek. Na een klein half uur was Bailey opnieuw trefzeker, nadat hij een terugspeelbal onderschepte.

Vroeg in de tweede helft kwam Hoffenheim terug in de wedstrijd via een prachtig geplaatst schot in de rechterbovenhoek van Christian Baumgartner. Vijf minuten later breidde Florian Wirtz de voorsprong met een stiftje weer uit en in blessuretijd bepaalde invaller Lucas Alario de eindstand uit een strafschop.

Hoffenheim eindigde de wedstrijd met negen man door rode kaarten voor Florian Grillitsch en Stefan Posch. Grillitsch kreeg halverwege de tweede helft zijn tweede gele kaart en Posch werd elf minuten voor tijd uit het veld gestuurd.

Daley Sinkgraven speelde tot twintig minuten na rust mee bij Leverkusen. Melayro Bogarde bleef op de bank bij Hoffenheim.

Dankzij de overwinning neemt Leverkusen de koppositie over van Bayern München, dat zaterdag punten verspeelde bij FC Union Berlin (1-1). De ploeg van Bosz heeft één punt voorsprong op 'Der Rekordmeister' en nummer drie RB Leipzig, dat zaterdag won van Werder Bremen (2-0). Hoffenheim is terug te vinden op de twaalfde plek.

