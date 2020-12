PSV heeft zondag de tweede plaats in de Eredivisie veroverd. Mede dankzij de eerste seizoenstreffer van Mohamed Ihattaren wonnen de Eindhovenaren in eigen huis met 2-1 van FC Utrecht.

Na een moeizame openingsfase was het uit de eerste de beste kans raak voor PSV. Donyell Malen scoorde in de 31e minuut bij de eerste paal met een hakbal op een lage voorzet van Mario Götze.

Nog voor rust verdubbelde Ihattaren op fraaie wijze de voorsprong voor PSV. Malen vond de spelmaker op de rand van het strafschopgebied en hij krulde de bal met zijn linker in de kruising. Het was voor Ihattaren, die een tijdje buiten de selectie werd gelaten vanwege oververmoeidheid, zijn eerste treffer van het seizoen.

FC Utrecht bracht twintig minuten voor tijd de spanning terug via Mimoun Mahi, die de bal voor de voeten kreeg en van dichtbij doeltreffend uithaalde: 2-1. Verder dan dat kwamen de bezoekers niet in het Philips Stadion.

Door de overwinning op FC Utrecht neemt PSV de tweede plaats in de Eredivisie over van Vitesse, dat eerder op de dag met 1-1 gelijkspeelde tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren staan drie punten achter op koploper Ajax. FC Utrecht staat teleurstellend tiende.

Teleurstelling bij Gyrano Kerk na zijn afgekeurde treffer tegen PSV. (Foto: Pro Shots)

PSV matig uit de startblokken

Met Ihattaren en Götze in de basis kwam PSV matig uit de startblokken in Eindhoven en moest het lijdzaam toezien hoe FC Utrecht het overwicht had in de beginfase. Na een kwartier spelen leek de Utrechtse dominantie te resulteren in de openingstreffer van Gyrano Kerk, maar de VAR oordeelde dat Kerk buitenspel stond op het moment dat hij alleen op PSV-doelman Yvon Mvogo werd afgestuurd.

Na een half uur kwam PSV uit het niets op voorsprong. Aanvoerder Denzel Dumfries heroverde aan de rechterkant de bal en lanceerde Götze, die met een lage voorzet Malen vond bij de eerste paal. De clubtopscorer werkte fraai af met een hakbal en maakte zijn zevende Eredivisie-doelpunt van het seizoen.

FC Utrecht was nog maar net bekomen van de 1-0 of PSV verdubbelde al de voorsprong in eigen huis. Cody Gakpo hield de bal vast in het Utrechtse strafschopgebied en bereikte via Malen de vrijstaande Ihattaren, die met zijn linker de rechterkruising achter FC Utrecht-doelman Maarten Paes vond. Na zijn wonderschone treffer sprong Ihattaren trainer Schmidt in de armen.

Mohamed Ihattaren valt trainer Roger Schmidt in de armen na zijn 2-0 tegen FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht in slotfase nog dicht bij 2-2

Na rust controleerde PSV met de 2-0-voorsprong op zak de wedstrijd en verzuimden de Eindhovenaren om uit te lopen naar 3-0. Zo schoot linksback Philipp Max in de 58e minuut een vrije trap van dichtbij op bovenkant van de lat.

Na het uitvallen van Götze, die met een blessure naar de kant ging, zorgde invaller Mahi in de 71e minuut voor de aansluitingstreffer. Mvogo redde nog op een inzet van Sander van de Streek, maar in de nastoot moest de doelman alsnog capituleren.

PSV was in de slotfase veroordeeld tot het verdedigen van de 2-1-voorsprong en zag FC Utrecht nog bijna langszij komen via Van de Streek, die in de blessuretijd vanuit kansrijke positie tegen het lijf van Pablo Rosario schoot. Zonder de al gewisselde Malen en Max trokken de Eindhovenaren de voorsprong echter over de streep.

