Trainer Dick Advocaat is opgelucht na de zege van Feyenoord op VVV-Venlo. De Rotterdammers namen pas na rust afstand van de Limburgse laagvlieger en wonnen met 0-3.

"Opluchting? Ja", antwoordde Advocaat bij FOX Sports. "Het is een terechte overwinning gezien de manier waarop we speelden. We hebben de hele wedstrijd gecontroleerd en hadden eigenlijk eerder het eerste doelpunt moeten maken. Uiteindelijk is 3-0 een goede overwinning."

Advocaat erkende dat Feyenoord tegen VVV uit was op eerherstel na de roemloze uitschakeling in de Europa League, afgelopen donderdag. De Rotterdammers verloren bij het Oostenrijkse Wolfsberger AC (1-0). "We weten allemaal dat we het afgelopen donderdag onder zeer moeilijke omstandigheden niet goed hebben gedaan. Maar VVV-uit moet je winnen, dat hebben ze gedaan."

"Ik denk dat we aardig gespeeld hebben tegen een ploeg die tegenhoudt. Twee jongens voorin hebben bewezen een doelpunt te kunnen maken en dreiging te hebben", doelde Advocaat op doelpuntenmakers Jens Toornstra, die twee keer scoorde, en Steven Berghuis. "We hebben ook niet veel kansen weggegeven. Ik ben tevreden over de manier van spelen."

Jens Toornstra had met twee doelpunten een groot aandeel in de zege van Feyenoord op VVV. (Foto: Pro Shots)

Toornstra: 'Zege hadden we wel even nodig'

Toornstra was vanzelfsprekend blij met zijn twee treffers in Venlo. "Twee goals is altijd lekker, zeker als het gepaard gaat met een overwinning", zei de middenvelder bij FOX Sports. "Die hadden we wel even nodig."

De 31-jarige Toornstra maakte pas in de 69e minuut het openingsdoelpunt voor Feyenoord. "We waren dominant zonder heel grote kansen te creëren", zag Toornstra. "De goal zat er wel aan te komen. Na de eerste zie je toch dat we wat vrijer gaan voetballen. We creëren nog wat mogelijkheden en lopen uit naar 3-0."

Toornstra wil het drukke schema niet als oorzaak aanwijzen voor het moeizame optreden in Venlo. "Je kan niet een hele wedstrijd in dat tempo druk zetten. Ik weet niet of de energie op is. We hebben veel wedstrijden gespeeld, maar ik denk dat in de tweede helft de energie er nog wel was."