Jubilaris Cristiano Ronaldo heeft Juventus zondag met twee goals de overwinning bezorgd op bezoek bij Genoa: 1-3. Koploper AC Milan redde thuis een punt tegen Parma (2-2) en Atalanta boekte tegen Fiorentina de eerste competitiezege in ruim een maand (3-0).

Paulo Dybala, die dit seizoen regelmatig op bank zit, kreeg voor de derde competitiewedstrijd op rij een basisplaats bij Juventus en de Argentijn opende na een klein uur de score tegen Genoa. De spits vierde zijn treffer met trainer Andrea Pirlo.

De thuisploeg kwam binnen vier minuten alweer op gelijke hoogte via een treffer van Stefano Sturaro, waarna Ronaldo het duel besliste. De 35-jarige vedette schoot in het laatste kwartier twee penalty's raak. Hij speelde zijn honderdste officiële wedstrijd voor Juventus en staat nu op 79 goals. De Portugees is samen met Zlatan Ibrahimovic topscorer van de Serie A met tien treffers.

Matthijs de Ligt werd in de negentigste minuut gewisseld bij Juventus, dat vierde staat met 23 punten uit elf duels. 'De Oude Dame' heeft vier punten achterstand op Milan, dat later op de avond in San Siro punten verspeelde tegen Parma.

Hernani bracht Parma in de dertiende minuut op voorsprong en vroeg in de tweede helft verdubbelde Jasmin Kurtic de marge. Tussendoor werd een treffer van Samu Castillejo voor Milan na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Theo Hernández scoorde kort na de 0-2 wel voor de 'Rossoneri' en redde in blessuretijd ook een punt voor zijn ploeg.

De Roon en Hateboer winnen met Atalanta

Bij Atalanta-Fiorentina opende Robin Gosens vlak voor rust de score voor de thuisploeg. De oud-speler van Heracles Almelo tikte binnen op aangeven van Duván Zapata. In de tweede helft vond Ruslan Malinovsky het doel uit een vrije trap en kopte Rafael Tolói raak uit een corner.

Marten de Roon en Hans Hateboer maakten de negentig minuten vol bij de thuisploeg, waar Sam Lammers in de slotfase inviel.

Atalanta, dat afgelopen woensdag voor de uitschakeling van Ajax (0-1-zege) in de Champions League zorgde, won voor het eerst sinds 31 oktober in de Serie A. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini staat achtste.

AS Roma viert de 0-2 van Edin Dzeko. (Foto: Pro Shots)

AS Roma haalt uit bij Bologna

AS Roma haalde met 1-5 uit bij Bologna. Bij rust stond de eindstand al op het scorebord. Andrea Poli (eigen doelpunt), Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout en Henrikh Mkhitaryan waren trefzeker voor de Romeinen, waarbij Rick Karsdorp in blessuretijd werd gewisseld.

Eerder op de dag boog Inter een achterstand om bij Cagliari: 1-3. Nicolò Barella, Danilo D'Ambrosio en Romelu Lukaku scoorden voor de 'Nerazzurri', waarbij Stefan de Vrij de hele wedstrijd speelde. Inter staat tweede en heeft drie punten achterstand op Milan.

Nummer drie Napoli was met 2-1 te sterk voor Sampdoria dankzij treffers van oud-PSV'er Hirving Lozano en Andrea Petagna.

