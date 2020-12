Liverpool heeft zondag verzuimd om de koppositie in de Premier League over te nemen van Tottenham Hotspur. De ploeg van Georginio Wijnaldum speelde gelijk op bezoek bij Fulham (1-1), nadat ook de 'Spurs' niet verder waren gekomen dan een remise (1-1 bij Crystal Palace).

Liverpool kwam halverwege de eerste helft op achterstand op Craven Cottage, waar tweeduizend toeschouwers mochten zitten. Fulham-middenvelder Bobby Reid schoot de bal na een afgeslagen corner hard achter Liverpool-keeper Alisson, die na twee weken zijn rentree maakte.

De regerend kampioen had 75 procent van het balbezit, maar wist pas in de 79e minuut te scoren. Een vrije trap van Wijnaldum raakte de arm van Fulham-invaller Aboubakar Kamara, waardoor Liverpool een penalty kreeg. Mohamed Salah schoot de strafschop slecht in, maar maakte wel de gelijkmaker: 1-1.

In de slotfase wist het matige Liverpool het vijfde puntenverlies van het seizoen niet meer te voorkomen, waardoor de ploeg op doelsaldo tweede blijft achter Tottenham. Beide clubs hebben 25 punten uit twaalf duels en spelen woensdag tegen elkaar op Anfield.

Liverpool verspeelde voor de vijfde keer dit seizoen punten in de competitie. (Foto: Pro Shots)

Bergwijn verspeelt punten met 'Spurs'

Tottenham Hotspur gaf de overwinning weg tegen Crystal Palace: 1-1. De ploeg van José Mourinho kwam in de 23e minuut op voorsprong via Harry Kane. De clubtopscorer schoot vanaf 25 meter op doel en zag Crystal Palace-keeper Vicente Guaita wegglijden terwijl hij een redding wilde maken. Het was voor de Engels international zijn negende competitietreffer van het seizoen.

De 'Spurs' leken op een zege af te steven, maar tien minuten voor tijd kwam Crystal Palace langszij. Jeffrey Schlupp profiteerde van een blunder van Tottenham-doelman Hugo Lloris, die een indraaiende vrije trap niet onder controle kreeg: 1-1.

Steven Bergwijn begon in de basis bij Tottenham en werd in de 85e minuut naar de kant gehaald door Mourinho. De Oranje-international moest zijn plaats afstaan aan Dele Alli. Het was voor Bergwijn zijn derde basisplaats op rij bij 'Spurs'.

Een goal van Harry Kane was niet genoeg voor een zege van Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League