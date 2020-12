Koploper Tottenham Hotspur heeft zondag duur puntenverlies geleden in de Premier League. Met Steven Bergwijn in de basis gaf de ploeg van manager José Mourinho een zege weg tegen Crystal Palace: 1-1.

Tottenham kwam nog op voorsprong via Harry Kane. De clubtopscorer schoot in de 23e minuut vanaf 25 meter op doel en zag Crystal Palace-keeper Vicente Guaita vervolgens wegglijden terwijl hij een redding wilde maken. Het was voor de Engels international zijn negende competitietreffer van het seizoen.

Tottenham leek op een zege af te steven, maar tien minuten voor tijd kwam Crystal Palace langszij. Jeffrey Schlupp profiteerde van een blunder van Tottenham-doelman Hugo Lloris, die een indraaiende vrije trap niet onder controle kreeg: 1-1.

Steven Bergwijn begon in de basis en werd in de 85e minuut naar de kant gehaald door Mourinho. De Oranje-international moest zijn plaats afstaan aan Dele Alli. Het was voor Bergwijn zijn derde basisplaats op rij bij 'Spurs'.

Door het puntenverlies dreigt Tottenham Hotspur zondag de koppositie kwijt te raken in de Premier League. Als Liverpool later op de dag wint van Fulham (aftrap 17.30 uur), zijn 'The Reds' de nieuwe nummer één in de Engelse competitie. Tottenham heeft na twaalf duels 25 punten, terwijl Liverpool met een wedstrijd minder op 24 punten staat.

