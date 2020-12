Quincy Promes ontkent dat hij betrokken is geweest bij een steekincident op een familiefeest. De Ajax-aanvaller laat weten dat hij op het moment van het incident niet aanwezig was in de loods in Abcoude.

"Promes betwist uitdrukkelijk de beschuldiging", zegt zijn advocaat Manon Aalmoes zondagmiddag in een schriftelijke reactie. "Hij was op het moment van het incident niet ter plaatse. Promes werkt volledig mee aan het onderzoek."

De Oranje-international werd zondagochtend door de politie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij in juli. Hij zou tijdens een groot familiefeest een familielid zwaar hebben verwond aan onder meer de knie. Het slachtoffer deed een maand geleden pas aangifte bij de politie.

Volgens de advocaat van het slachtoffer was een beschuldiging van diefstal de aanleiding voor de ruzie die voorafging aan het steekincident.

Na zijn arrestatie werd Promes zondagmiddag door de politie verhoord. Hij blijft in ieder geval tot maandag vastzitten. Dan wordt hij nogmaals verhoord en gaat het onderzoek verder. De 28-jarige Promes wordt mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg ten laste gelegd. Op dat delict staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.

'Te voorbarig om er vanuit Ajax nu iets over te zeggen'

Door zijn arrestatie verscheen Promes zondag niet op de training bij Ajax. "Het is een vervelende kwestie", liet een woordvoerder van Ajax weten. "Maar als je ergens van wordt beschuldigd, wil dat niet zeggen dat je het hebt gedaan. Het is dus te voorbarig om er nu vanuit Ajax iets over te zeggen. De woordvoering loopt via zijn advocaat."

De arrestatie van Promes volgde een dag na de met 4-0 gewonnen Eredivisie-wedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff ArenA tegen PEC Zwolle.

De aanvaller, die vorig jaar overkwam van Sevilla en nog tot medio 2024 onder contract staat bij Ajax, maakte de tweede goal.