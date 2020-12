Schalke 04-spits Mark Uth is zondag bewusteloos geraakt in de Bundesliga-wedstrijd op bezoek bij FC Augsburg. De Duitser verloor het bewustzijn na een stevig kopduel met Augsburg-verdediger Felix Uduokhai.

Uth ging in de tiende minuut het luchtduel aan met Uduokhai. De oud-aanvaller van sc Heerenveen werd op zijn slaap geraakt en viel bij de landing ook nog met zijn hoofd op de voet van Rani Khedira.

Na de heftige botsing bleef Uth enige tijd roerloos op de grond liggen. Na een behandeling met onder meer een infuus kwam hij weer bij bewustzijn, waarna hij per brancard van het veld werd gedragen. Daarbij werd zijn hoofd gestabiliseerd.

Door het incident lag de wedstrijd tussen Schalke en Augsburg minutenlang stil. Inmiddels is de wedstrijd, die om 15.30 uur is begonnen, hervat. Op het moment van de botsing stond het 0-0.

Schalke is aan een dramatisch seizoen bezig. 'Die Königsblauen' kwamen in de eerste tien competitieduels niet tot winst (drie remises en zeven nederlagen) en zijn met slechts drie punten hekkensluiter. Ze wachten bovendien al sinds 17 januari op een overwinning in de Bundesliga.

Pas op: de beelden kunnen als heftig worden ervaren. Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beelden van de botsing te bekijken.

