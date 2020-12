Schalke 04-spits Mark Uth heeft zondag een hersenschudding overgehouden aan de heftige botsing in de Bundesliga-wedstrijd op bezoek bij FC Augsburg (2-2). De Duitser raakte bewusteloos na een stevig kopduel met Augsburg-verdediger Felix Uduokhai.

Uth ging in de tiende minuut het luchtduel aan met Uduokhai. De oud-speler van sc Heerenveen werd op zijn slaap geraakt en viel bij de landing ook nog met zijn hoofd op de voet van Rani Khedira.

Na de heftige botsing bleef Uth roerloos op de grond liggen. Na een behandeling met onder meer een infuus kwam hij weer bij bewustzijn, waarna hij per brancard van het veld werd gedragen. Daarbij werd zijn hoofd gestabiliseerd.

Volgens Schalke is de toestand van Uth stabiel en is hij aanspreekbaar. Uit het eerste onderzoek in het ziekenhuis werd duidelijk dat hij een hoofdtrauma heeft opgelopen. Er zijn geen bloedingen of een nekbreuk geconstateerd. Hij blijft ter observatie een nacht in het ziekenhuis.

Door de botsing lag de wedstrijd tussen Augsburg en Schalke ongeveer een kwartier stil.

Pas op: de beelden kunnen als heftig worden ervaren. Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beelden van de botsing te bekijken.

Schalke geeft zege in blessuretijd weg

Augsburg kwam na de hervatting al snel op voorsprong door een eigen doelpunt van Suat Serdar. Na rust brachten Benito Raman en Nassim Boujellab de bezoekers met 1-2 voor en kwam de thuisploeg met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Florian Niederlechner.

Schalke leek op weg naar de eerste overwinning van het seizoen, maar in blessuretijd gaf de formatie uit Gelsenkirchen de drie punten toch nog uit handen door een goal van Marco Richter.

Door het gelijkspel blijft Schalke met slechts vier punten hekkensluiter in de Bundesliga. 'Die Königsblauen' wachten al sinds 17 januari op een competitiezege.

Teleurstelling bij Schalke-middenvelder Suat Serdar na zijn eigen doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de stand en het programma in de Bundesliga