Feyenoord heeft zondag op bezoek bij VVV-Venlo een einde gemaakt aan de slechte reeks. De ploeg van trainer Dick Advocaat won in De Koel met 0-3.

Tot de 69e minuut moest Feyenoord vrezen voor nieuw puntenverlies, maar door een hard schot van Jens Toornstra werd de ban eindelijk gebroken (0-1). In de minuten daarna liep de uitploeg door een treffer van Steven Berghuis en de tweede goal van Toornstra uit naar 0-3.

Het is voor Feyenoord de eerste zege sinds de 1-3-overwinning op 22 november tegen Fortuna Sittard. Sindsdien speelden de Rotterdammers gelijk tegen CSKA Moskou (0-0), FC Utrecht (1-1) en Heracles Almelo (0-0) en er werd verloren van Dinamo Zagreb (0-2) en Wolfsberger AC (1-0).

Door de overwinning neemt Feyenoord de tweede plaats in de Eredivisie over van Vitesse, dat eerder op zondag met 1-1 gelijkspeelde tegen sc Heerenveen. PSV kan Feyenoord nog wel passeren, maar dan moeten de Eindhovenaren thuis winnen van FC Utrecht.

De 0-1 van Jens Toornstra in de 69e minuut. (Foto: Pro Shots)

Advocaat passeert Diemers

Na de pijnlijke uitschakeling van Feyenoord donderdag in Europa tegen Wolfsberger AC voerde Advocaat een wissel door. João Teixeira mocht starten tegen VVV en Mark Diemers werd gepasseerd. Met de Portugees in de basis had Feyenoord in het eerste halfuur vrijwel altijd de bal tegen thuisploeg, maar kansen leverde dat niet op.

In de 29e minuut was Feyenoord pas voor het eerst dicht bij een goal. Orkun Kökçü knalde op de lat en in de rebound kreeg Nicolai Jørgensen de bal er niet in.

In het restant van de eerste helft schoot Berghuis voorlangs en ook Bryan Linssen liet een mogelijkheid onbenut, waardoor het halverwege nog 0-0 was.

Vreugde bij Feyenoord na de 0-2 van Steven Berghuis. (Foto: Pro Shots)

Sinisterra en Fer maken rentree

Na rust maakte Luis Sinisterra zijn rentree in de Eredivisie na lang blessureleed. De Colombiaan, die donderdag tegen Wolfsberger al minuten kreeg in de Europa League, kwam in de 58e minuut binnen de lijnen. Feyenoord had op dat moment nog steeds niet gescoord, maar dat veranderde 21 minuten voor tijd toen Toornstra van afstand uithaalde en VVV-keeper Delano van Crooy kansloos liet met een schot in de bovenhoek (0-1).

Omdat VVV zeer zwak speelde was de wedstrijd meteen zo goed als beslist en in de 73e minuut maakte Berghuis aan alle onzekerheid een einde. Ook hij schoot de bal in de kruising (0-2). Weer vier minuten later tekende Toornstra voor zijn tweede, waardoor het mooie uitslag werd voor Feyenoord (0-3).

Goed nieuws voor de Rotterdamse club was bovendien dat Leroy Fer zijn rentree maakte. De dertigjarige middenvelder, die hersteld is van een blessure, viel een kwartier voor tijd in.

