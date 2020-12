PSV begint zondag met Mario Götze en Mohamed Ihattaren in de basis aan de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De selectie van trainer Roger Schmidt is op volle oorlogssterkte voor het duel in het Philips Stadion.

De Eindhovenaren starten ongewijzigd in vergelijking met het Eredivisie-duel van vorige week met sc Heerenveen, dat in een 2-2-gelijkspel eindigde. Dat betekent dat Götze en Ihattaren de vleugels bezetten en Donyell Malen en Cody Gakpo de spitsen zijn.

Bij PSV ontbreekt alleen Noni Madueke in de wedstrijdselectie. De achttienjarige aanvaller is niet 100 procent fit. Yorbe Vertessen, spits van Jong PSV, zit daardoor voor het eerst bij de selectie van de hoofdmacht.

Bij FC Utrecht staat Eljero Elia in de basis. De dertigvoudig Oranje-international neemt de plaats in van Mimoun Mahi, die gepasseerd is door trainer René Hake. Hake neemt sinds het vertrek van John van den Brom naar KRC Genk de honneurs waar bij FC Utrecht, dat op een teleurstellende tiende plaats staat en al vijf wedstrijden op rij niet won in de Eredivisie.

PSV staat met een goed gevoel aan de aftrap, want de ploeg van trainer Schmidt won donderdag met 4-0 van Omonia Nicosia in de Europa League en verzekerde zich daarmee van groepswinst. De Eindhovenaren waren eerder al zeker van de knock-outfase van het Europese toernooi.

PSV-FC Utrecht begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Bij winst kunnen de Eindhovenaren de tweede plaats in de Eredivisie overnemen van Vitesse, dat eerder op de dag gelijkspeelde tegen sc Heerenveen (1-1).

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré; Ihattaren, Götze, Gakpo, Malen.

Opstelling FC Utrecht: Paes; Van der Maarel, Bergström, Hoogma, Warmerdam; Ramselaar, Van de Streek, Van Overeem, Gustafson; Kerk, Elia.