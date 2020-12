Borussia Dortmund heeft zondag trainer Lucien Favre ontslagen. De 63-jarige Zwitserse coach wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten van de Bundesliga-club.

Dortmund verloor zaterdag in eigen huis met grote cijfers van VfB Stuttgart (1-5), wat alweer de vierde competitienederlaag van het seizoen was en de derde Bundesliga-wedstrijd op rij zonder overwinning. 'Die Borussen' staan op de vijfde plaats en hebben vijf punten minder dan koploper Bayern München.

Favre werd in mei 2018 aangesteld als trainer van Borussia Dortmund. In zijn eerste seizoen verspeelde de ambitieuze club een voorsprong van zeven punten op Bayern München in de strijd om de Duitse landstitel, waarna Dortmund tweede werd. Ook vorig seizoen eindigde Dortmund als tweede, zij het op grote afstand van kampioen Bayern.

Ook in Europees verband wist Dortmund onder Favre geen potten te breken. De club strandde tot twee keer toe in de achtste finales van de Champions League. Eerder deze maand wist de nummer vijf van de Bundesliga zich wel als groepswinnaar te plaatsen voor de knock-outfase van het miljoenenbal.

Assistent Edin Terzic neemt tot het einde van het seizoen de honneurs waar bij Borussia Dortmund. Hij was sinds de komst van Favre in 2018 assistent in Dortmund.