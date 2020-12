Vitesse is er zondag niet in geslaagd sc Heerenveen te verslaan. De Arnhemmers speelden in het GelreDome met 1-1 gelijk, waardoor de achterstand op koploper Ajax oploopt tot vier punten.

Vitesse kwam door een goal van Oussama Darfalou in de 39e minuut nog wel op voorsprong, maar negen minuten na rust kwam Heerenveen via Sherel Floranus terug tot 1-1 en daar bleef het bij. Ajax won zaterdag wel, in de Johan Cruijff ArenA werd PEC Zwolle met 4-0 verslagen.

Vitesse moet nog vrezen dat PSV of Feyenoord later deze zondag de tweede plaats overneemt. De Rotterdammers spelen uit tegen VVV-Venlo (aftrap 14.30 uur) en de Eindhovenaren nemen het om 16.45 uur thuis op tegen FC Utrecht.

Vitesse had tegen Heerenveen voor rust een overwicht, maar veel grote kansen leverde dat niet op. Toch kwam de ploeg van trainer Thomas Letsch in de 39e minuut op voorsprong. Darfalou kreeg de bal enigszins gelukkig voor zijn voeten, nadat Danilho Doekhi de bal tegen Loïs Openda op had geschoten. De Algerijn schoot uit de draai raak: 1-0.

Heerenveen, dat de vorige drie wedstrijden ook al gelijkspeelde, kwam aan het begin van de tweede helft op gelijke hoogte. Vitesse-doelman Remko Pasveer kon een schot van Floranus nog pareren, maar hij was kansloos toen de rechtsback bij de rebound weer vrij kon inschieten.

In het vervolg van de wedstrijd slaagde Vitesse, dat vorige week met 2-1 verloor bij PEC, er niet meer in nieuw puntenverlies te voorkomen. De grootste mogelijkheid was voor Heerenveen-aanvaller Benjamin Nygren, die de bal niet langs Pasveer kreeg.

Vreugde bij Vitesse na de 1-0 van Oussama Darfalou. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie