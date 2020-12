Feyenoord begint zondag met João Teixeira aan de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. De basisplaats van de Portugees gaat ten koste van Mark Diemers, die gepasseerd is door trainer Dick Advocaat.

Afgelopen donderdag was Teixeira invaller in de Europa League-wedstrijd tegen Wolfsberger AC (1-0-verlies), waarin Feyenoord naast Europese overwintering greep. Advocaat voert verder geen wijzigingen door. Lutsharel Geertruida krijgt als rechtsback opnieuw de voorkeur boven Bart Nieuwkoop.

Leroy Fer en Luis Sinisterra, beiden terug na blessureleed, zitten op de bank. Sinisterra maakte tegen Wolfsberger als invaller al zijn rentree en Fer kan in De Koel zijn eerste minuten maken sinds medio oktober.

Feyenoord gaat tegen VVV voor de eerste zege in december De laatste keer dat de Rotterdammers, die onder Dick Advocaat meer dan een jaar ongeslagen zijn in de Eredivisie, wonnen was op 22 november op bezoek bij Fortuna Sittard.

De ploeg van Advocaat speelde daarna in de competitie gelijk tegen FC Utrecht (1-1) en Heracles Almelo (0-0) en verloor in de Europa League behalve van Wolfsberger AC ook van Dinamo Zagreb (0-2). Tegen CSKA Moskou werd een punt gepakt (0-0).

Kirschbaum valt ziek af bij VVV

De wedstrijd tussen VVV en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Björn Kuipers. Als de uitclub wint, nadert het koploper Ajax tot zes punten. VVV staat op de dertiende plek met negen punten uit elf wedstrijden.

Bij de Venlonaren viel keeper Thorsten Kirschbaum kort voor de aftrap weg vanwege ziekte. Hij wordt onder de lat vervangen door Delano van Crooij.

Opstelling VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Swinkels, Kum, Schäfer; Linthorst, Van Crooij, Hupperts; Hunte, Giakoumakis, Arias.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Teixeira; Berghuis, Jørgensen, Linssen.