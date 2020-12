Vitesse-sc Heerenveen ·

54' GOAL sc Heerenveen! 1-1



Allemachtig, wat wordt Remko Pasveer hier in de steek gelaten door zijn verdedigers. De Vitesse-doelman verricht twee knappe reddingen op een schot van Benjamin Nygren en een rebound van Sherel Floranus, maar is kansloos bij de tweede rebound van de rechtsback van Heerenveen. Pasveer is woedend op zijn verdedigers dat hij alles zelf moet doen, en terecht.