Ajax-aanvaller Quincy Promes is zondag door de politie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. De 47-voudig Oranje-international zou een familielid zwaar hebben verwond tijdens een familiefeest

Dat meldt persbureau ANP op basis van bronnen rond het onderzoek naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Ajax is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

De steekpartij vond in juli plaats in een loods in Abcoude. De 28-jarige Promes wordt mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg ten laste gelegd. Op dat delict staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.

Promes is na de arrestatie in verzekering gesteld en zit voorlopig vast. Na drie dagen kan de voorlopige hechtenis worden verlengd.

Slachtoffer liep ernstig knieletsel op

De steekpartij vond volgens De Telegraaf plaats bij een groot familiefeest. Promes stak naar verluidt na een ruzie een familielid neer met een mes. Het slachtoffer liep daarbij onder meer zeer ernstig knieletsel op, maar deed pas een maand geleden aangifte.

"We hoorden pas een maand geleden van het incident", zegt een politiewoordvoerder, die niet officieel wil bevestigen dat het om Promes gaat, tegen de krant. "Daarna is een onderzoek gestart en dat heeft vanochtend tot arrestatie geleid."

Promes maakte in de zomer van vorig jaar de overstap van Sevilla naar Ajax. Zaterdagavond was hij nog trefzeker in de door de Amsterdammers met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.