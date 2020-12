De zware thuisnederlaag tegen VfB Stuttgart is hard aangekomen bij trainer Lucien Favre. De Duitse topclub ging zaterdag met 1-5 onderuit tegen de promovendus.

"Het was heel erg slecht, een catastrofe", concludeerde Favre na het derde verlies op rij in het eigen Signal Iduna Park. "Dit kan gewoon niet."

Dortmund eindigde de afgelopen twee seizoenen als tweede achter Bayern München, maar dit seizoen lijkt meestrijden om de Duitse titel ver weg. Met negentien punten uit elf wedstrijden staat de ploeg op de vijfde plaats.

"We waren er vandaag gewoon niet bij. We hebben als team te veel grote fouten gemaakt", vond Favre. "Op dit moment is het nog lastig om het goed te analyseren."

Door de slechte competitiestart neemt de druk toe op de 63-jarige trainer, die bezig is aan zijn derde seizoen bij 'BVB'. Bestuursvoorzitter Hans-Joachim Watzke wil snel verbetering zien.

"We moeten dit analyseren. Als je thuis met 5-1 verliest, dan is het een zwarte dag. Ik weet niet wanneer we voor het laatst met zulke cijfers hebben verloren. Het voelt niet goed."