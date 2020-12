Zuid-Afrikaans international Motjeka Madisha (rechts op de foto) is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. De verdediger van Mamelodi Sundowns werd 25 jaar.

Het is de tweede keer binnen een maand dat een bekende Zuid-Afrikaanse voetballer is overleden bij een auto-ongeluk.

Op 23 november overleed 53-voudig international Anele Ngcongca, die actief was op het WK 2010 en in 2016 zijn laatste interland speelde. Hij kwam negen jaar uit voor KRC Genk en stond de afgelopen drie jaar onder contract bij Mamelodi Sundowns.

In tegenstelling tot Ngcongca was Madisha nog altijd international. Hij debuteerde in 2015 voor Zuid-Afrika en speelde veertien interlands.

Motjeka Madisha (rechts) in 2019 in actie voor Mamelodi Sundowns. (Foto: Pro Shots)

'Hij lachte altijd'

Bondscoach Molefi Ntseki is geschokt door de dood van Madischa, die hij omschrijft als een echte prof. "Professioneler dan Madisha zijn ze niet. Hij was altijd de eerste die het trainingsveld opliep en de laatste die weer naar huis ging. Hij lachte altijd en deed precies wat er van hem gevraagd werd. Hij was een rijzende ster."

Op het Twitter-account van de nationale ploeg wordt ook stilgestaan bij het overlijden van Madisha. "We zijn geschokt en kapot."