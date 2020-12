Mohammed Kudus kan mogelijk nog voor de winterstop zijn rentree maken bij Ajax. De twintigjarige aanvaller is volgens trainer Erik ten Hag bijna volledig hersteld van de blessure aan zijn rechterknie.

"Hij zit in zijn laatste fase van zijn revalidatie", zei Ten Hag zaterdagavond na de 4-0-overwinning op PEC Zwolle. "De kans bestaat dat hij snel in actie komt."

Kudus viel op 21 oktober tijdens de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Liverpool geblesseerd uit. Onderzoek wees uit dat de Ghanese middenvelder schade had aan de meniscus van zijn rechterknie. Daaraan is hij inmiddels geopereerd.

Ajax miste tegen PEC Zwolle ook de geblesseerde David Neres, Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad, Lassina Traoré, Jurgen Ekkelenkamp, Brian Brobbey en Jurriën Timber. "Ik hoop dat enkele van die spelers woensdag wel weer tegen Utrecht kunnen spelen", zei Ten Hag.

Ajax speelt woensdag tegen FC Utrecht voor de KNVB-beker en gaat zondag op bezoek bij ADO Den Haag. De woensdag erop staat het laatste duel van dit kalenderjaar, met Willem II, op het programma.

Klaas-Jan Huntelaar opende zaterdag de score en maakte na de wedstrijd bekend bezig te zijn aan zijn laatste seizoen. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag voelde dat er druk stond op duel met PEC

Ondanks de blessuregevallen was Ajax in de Johan Cruijff ArenA een paar maten te groot voor PEC Zwolle. De Amsterdammers herstelden zich met de 4-0-zege van nederlagen in de Champions League tegen Liverpool en Atalanta en in de Eredivisie tegen FC Twente.

"Natuurlijk was dat een dreun", gaf Ten Hag toe. "We zijn niet gewend om te verliezen, ook niet tegen Liverpool en Atalanta. Wij hebben onszelf de druk opgelegd om te overwinteren in de Champions League, maar daarvoor had alles mee moeten zitten."

De trainer gaf toe dat er daarom druk stond op het duel met PEC Zwolle, maar in de praktijk was daar weinig van te merken. Al binnen een kwartier stond het 2-0 na goals van Klaas-Jan Huntelaar en Quincy Promes. Antony en Ryan Gravenberch breidden daarna de voorsprong verder uit.

"We hadden er een paar meer kunnen maken", vond Ten Hag. "Maar ik ben erg tevreden over de manier waarop we ons hebben laten zien."