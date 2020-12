Columbus Crew heeft de finale van de play-offs van de MLS gewonnen. Met Eloy Room onder de lat was de ploeg zaterdagavond (lokale tijd) in eigen stadion met 3-0 te sterk voor Seattle Sounders, dat vorig jaar de titel pakte in de Amerikaanse competitie.

Lucas Zelarayán was de gevierde man bij Columbus. De Argentijnse middenvelder opende in de 25e minuut de score en gaf vijf minuten later de assist waaruit ploeggenoot Derrick Etienne de 2-0 maakte. Vlak voor tijd besliste Zelarayán het duel door er met zijn tweede van de avond 3-0 van te maken.

Bij Seattle Sounders had oud-Ajacied Nicolás Lodeiro een basisplaats. De Uruguayaan miste nog een goede mogelijkheid.

Waar Room bij Columbus in de basis stond, moest zijn voormalig ploeggenoot bij Vitesse Kelvin Leerdam bij Seattle genoegen nemen met een invalbeurt. De rechtsback kwam na een uur spelen in het veld.

Columbus Crew met de beker. (Foto: Pro Shots)

Room miste eerder wedstrijden door corona

De 31-jarige Room moest eerder nog twee wedstrijden in de play-offs van de MLS laten schieten. Hij testte net als een aantal van zijn ploeggenoten positief op het coronavirus en kon daarom niet in actie komen tegen Nashville SC en New England Revolution in respectievelijk de halve finales en de finale van de Eastern Conference.

Seattle Sounders veroverde de MLS-titel al in 2016 en 2019. Leerdam had vorig jaar wel een basisplaats in de MLS-finale tegen Toronto (3-1) en toen was hij trefzeker.

Colombus Crew mag zich na 2008 nu voor de tweede keer de beste ploeg van de Verenigde Staten noemen.