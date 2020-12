Klaas-Jan Huntelaar wil nadat hij aan het eind van dit seizoen gestopt is een trainerscursus gaan volgen, al zijn zijn plannen nog niet echt concreet. De 37-jarige spits kondigde zaterdag na de 4-0 zege van Ajax op PEC Zwolle aan dat hij een punt gaat zetten achter zijn carrière.

"Ik weet nog niet precies wat ik ga doen als ik gestopt ben. Ik denk wel dat ik mijn trainerspapieren ga halen, maar ik weet niet of ik dat meteen ga doen", aldus Huntelaar zaterdag op de persconferentie van Ajax na de winst op PEC in de Johan Cruijff ArenA.

De 76-voudig international sprak intern bij Ajax eerder over de mogelijkheden na zijn lange carrière, waarin hij speelde voor clubs als Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 en bijna 250 competitietreffers maakte op het hoogste niveau. Hij keerde in 2017 terug bij Ajax en verlengde tot drie keer toe zijn contract met een jaar.

"Ik heb het er vaker over gehad met Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.), omdat ik ook eerder had kunnen stoppen. Het ging dan over meelopen binnen de club en bepaalde dingen eens bekijken. Dat vindt wel een weg. Ik zou wel verbonden willen blijven aan Ajax."

In 2003 maakte Klaas-Jan Huntelaar namens AGOVV zijn eerste goal in het betaalde voetbal. (Foto: Pro Shots)

'Het is zo goed als definitief'

Het besluit om te stoppen nam Huntelaar in de afgelopen weken, maar hij had zich niet voorgenomen om dat na de winst op PEC, waarin hij zijn 150e Eredivisie-doelpunt maakte, bekend te maken. Het gebeurde spontaan toen FOX Sports-verslaggever Hans Kraay jr. vroeg naar zijn toekomst. "Ja, ik ga stoppen", zei Huntelaar.

Op de persconferentie hield hij vervolgens nog een kleine slag om de arm. "Het is zo goed als definitief. Je ziet het aan Arjen Robben, die ook heel graag voetbalt en toch nog een jaar is doorgegaan. Voetballen is het leukste dat er is en je kunt maar één keer stoppen."

Huntelaar benadrukte dat hij nog altijd met veel plezier traint en speelt. "Ik vind het altijd leuk om op het veld te staan en weet wat mijn rol is hier bij Ajax. Dat is allemaal goed, al ben ik 37 jaar en begin ik dat af toe te voelen op de trainingen. Ik denk ook daarom dat het na dit seizoen klaar is. Punt."