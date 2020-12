Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer is lovend over het spel van zijn ploeg in de derby tegen Manchester City. De Noorse manager zag zijn ploeg zaterdag op Old Trafford met 0-0 gelijkspelen tegen de stadgenoot.

"Het was het beste optreden tegen Manchester City sinds mijn aantreden", prees Solskjaer zijn ploeg na de teleurstellende derby. "Ik weet dat we ze vorig seizoen een aantal keren hebben verslagen, maar dat waren ander soort wedstrijden."

Solskjaer won drie van de zes derby's tegen City. Vorig seizoen triomfeerde Manchester United twee keer in de Premier League (2-0 thuis en 1-2 uit) en eenmaal in de League Cup (0-1). Wel verloren 'The Red Devils' toen over twee duels in het Engelse bekertoernooi.

Zaterdag slaagde United er echter nauwelijks in om kansen te creëren. Desondanks was Solskjaer tevreden over het optreden van zijn ploeg, die dinsdag door een nederlaag bij RB Leipzig (3-2) werd uitgeschakeld in de Champions League.

"Ik vind het knap dat we na het midweekse duel in de Champions League zo'n wedstrijd op de mat hebben gelegd", aldus de 47-jarige coach. "Tactisch wisten we dat ze ons wat problemen zouden bezorgen, maar verdedigend speelden we uitstekend. Aan de bal creëerden we alleen niet zoveel als we wilden."

Manchester United en Manchester City creëerden amper kansen op Old Trafford. (Foto: Pro Shots)

Guardiola: 'We moeten hierop verder bouwen'

Ook City-manager Josep Guardiola was content met het gelijkspel. "We weten dat we meer intensiteit kunnen tonen, maar als je aanvalt kunnen ze je straffen op de counter. We hadden graag meer kansen gecreëerd", liet de Spanjaard weten.

"We moeten hierop verder bouwen", vervolgde Guardiola. "Zonder toeschouwers lijkt het misschien alsof het aan intensiteit ontbrak, maar vanaf de zijlijn zag ik de spelers vechten."

Door het gelijkspel staat Manchester City negende. De ploeg van Guardiola heeft één punt achterstand op Manchester United, dat de achtste plaats bezet.

