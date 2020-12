Real Madrid heeft zaterdagavond in de stadsderby tegen Atlético Madrid goede zaken gedaan in de strijd om de Spaanse landstitel in Spanje. De ploeg van trainer Zinédine Zidane won thuis met 2-0 van de koploper van La Liga.

Atlético had nog geen competitiewedstrijd verloren dit seizoen, maar op bezoek bij de rivaal ging het al na vijftien minuten mis. Casemiro kopte een corner van Toni Kroos binnen.

De 2-0 van Real was een eigen doelpunt van Atlético-keeper Jan Oblak. In de 63e minuut haalde Dani Carvajal uit vanaf een meter of 25 en daarbij leek de paal redding te brengen voor de uitploeg. Via het lichaam van de keeper ging de bal er echter alsnog in.

Atlético wist weinig te creëren en Luis Suárez en João Félix werden beiden gewisseld. Félix werd al na een uur vervangen en de Portugees liet zijn onvrede duidelijk merken.

Vreugde bij Dani Carvajal na de 2-0. (Foto: Pro Shots)

Verschil tussen Real en Atlético is drie punten

Met de overwinning verkleinde Real de achterstand op koploper Atlético tot drie punten, maar de ploeg van trainer Diego Simeone heeft een wedstrijd minder gespeeld (elf om twaalf).

Nummer twee Real Sociedad heeft een punt minder dan Atlético en die club kan zondag de koppositie pakken bij winst in de thuiswedstrijd tegen Eibar. Maar Sociedad heeft nu al een wedstrijd meer gespeeld dan Atlético. FC Barcelona, dat negende staat, neemt het zondag in Camp Nou op tegen Levante.

Sevilla won zaterdagmiddag al met 0-1 bij Getafe door een eigen doelpunt in de 81e minuut van Xabier Etxeita. Luuk de Jong kwam alleen het laatste kwartier in actie en Karim Rekik bleef negentig minuten op de bank bij Sevilla, dat vijfde staat. Middenmoters Valencia en Athletic Bilbao speelden in Mestalla met 2-2 gelijk.

