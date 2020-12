Ajax-trainer Erik ten Hag vindt het jammer dat Klaas-Jan Huntelaar na dit seizoen zijn loopbaan beëindigt. De 37-jarige spits van de Amsterdammers kondigde na de 4-0-overwinning op PEC Zwolle zijn afscheid aan.

"Het is prachtig dat hij dit doet op een avond waarop hij de ploeg aan de hand heeft genomen met een goal en zijn energie. We zullen hem als speler gaan missen", zei Ten Hag bij FOX Sports. "Maar voor iedereen komt een eind. Ik weet zeker dat er voor Klaas-Jan ook na deze carrière nog een mooie carrière komt. Als? Dat moet hij zelf invullen. Klaas-Jan kennende heeft drive en ambities genoeg."

Tegen PEC Zwolle maakte hij zijn derde treffer van het seizoen en zijn 41e competitiedoelpunt sinds zijn terugkeer in Amsterdam in 2017. Het was de 150e Eredivisie-goal van de oud-speler van Real Madrid, Schalke 04 en AC Milan.

"Op het moment dat je hem nodig hebt, levert hij", aldus Ten Hag. "Dat is een prachtig voorbeeld voor de jongens die we bij ons hebben. Ik hoorde net dat hij zijn 150e in de Eredivisie heeft gemaakt. Dat is grote klasse."

Klaas-Jan Huntelaar kopt raak tegen PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

'Het is nog niet afgelopen'

Huntelaar is sinds de komst van Ten Hag in 2018 pinchhitter en vult die rol naar behoren in. Zaterdag tegen PEC kreeg hij vanwege blessures van Lassina Traoré en Brian Brobbey voor het eerst dit seizoen een basisplaats en betaalde dat uit door na zeven minuten de 1-0 binnen te koppen.

"Zijn leeftijd in aanmerking nemende is het ongekend hoelang hij is doorgegaan", zei Ten Hag over Huntelaar. "Maar het is nog niet afgelopen. Ik hoop dat hij het me dit seizoen lastig maakt."

Overigens is Huntelaar niet eens de oudste speler in de selectie van Ajax, want reservekeeper Maarten Stekelenburg vierde in september zijn 38e verjaardag. Het contract van Stekelenburg loopt na dit seizoen af.