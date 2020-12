Klaas-Jan Huntelaar zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière, zo liet de 37-jarige spits van Ajax zaterdagavond weten na afloop van de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

"Ja, ik ga stoppen", zei Huntelaar bij FOX Sports op de vraag of hij zijn loopbaan na dit seizoen beëindigt. "De laatste maand heb ik daar al een beetje over nagedacht."

De 76-voudig Oranje-international (42 doelpunten) maakte tegen PEC zijn 150e treffer in de Eredivisie. Hij was na zeven minuten met een kopbal verantwoordelijk voor de openingstreffer.

Huntelaar maakte in november 2002 voor PSV zijn debuut in de Eredivisie en werd door de Eindhovenaren ook verhuurd aan De Graafschap. Na een jaar in de eerste divisie bij AGOVV, waarin hij 26 keer scoorde, maakte hij op 14 augustus 2004 namens sc Heerenveen in het duel met AZ zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

Na anderhalf jaar in Friesland maakte de aanvaller de overstap naar Ajax, waarvoor hij tot eind 2008 uitkwam. Vervolgens begon hij aan een buitenlands avontuur bij Real Madrid, gevolgd door een seizoen bij AC Milan.

Na zeven jaar bij Schalke 04 keerde Huntelaar in 2017 terug bij Ajax. In zijn tweede periode bij de Amsterdamse club maakte hij tot nu toe 37 competitiedoelpunten.