Ajax heeft zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle de eerste overwinning in december geboekt. De Amsterdammers wonnen met 4-0 in de Johan Cruijff ArenA, mede door een jubileumgoal van Klaas-Jan Huntelaar.

Na elf minuten leidde Ajax al met 0-2 door goals van Klaas-Jan Huntelaar en Quincy Promes. Voor de 37-jarige Huntelaar was het zijn 150e Eredivisie-goal en hij is de vijftiende speler ooit die die mijlpaal bereikt. Via Antony kwam Ajax nog voor rust op 3-0 en vlak voor tijd tekende Ryan Gravenberch voor de 4-0-eindstand.

Met de overwinning vergrootte koploper Ajax de voorsprong op nummer twee Vitesse tot vijf punten, maar de Arnhemmers spelen zondag nog om 12.15 uur tegen sc Heerenveen. PSV, dat zes punten minder heeft dan de Amsterdamse club, neemt het zondag om 16.45 uur op tegen FC Utrecht.