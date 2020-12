Klaas-Jan Huntelaar heeft zaterdag als vijftiende speler ooit de mijlpaal van 150 Eredivisie-doelpunten bereikt. De 37-jarige spits kopte in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, die om 20.00 uur begonnen is, na zeven minuten de 1-0 binnen.

Huntelaar aasde al anderhalve maand op zijn 150e goal, nadat hij eind oktober tegen VVV-Venlo (0-13) zijn 148e en 149e treffer maakte. Tegen PEC knikte hij een voorzet van Antony binnen en was zijn jubileumgoal een feit.

De vorige speler die de grens van 150 Eredivisie-doelpunten slechtte was Dirk Kuijt in 2017. De toenmalig spits van Feyenoord, die dat jaar stopte, kwam uiteindelijk tot 153 goals. Kuijt was op zijn beurt de opvolger van PSV-spits Wim Kieft in het seizoen 1992/1993, die in 1994 zijn carrière beëindigde en 158 keer scoorde.

Het record is in handen van Willy van der Kuijlen, die in de jaren zestig, zeventig en tachtig namens PSV (308) en MVV (3) tot een totaal van 311 kwam.

Topscorers aller tijden in Eredivisie 1, Willy van der Kuijlen - 311

2. Ruud Geels - 265

3. Johan Cruijff - 215

4. Kees Kist - 212

5. Tonny van der Linden - 204

6. Henk Groot - 194

7. Peter Houtman - 178

8. Sjaak Swart - 175

Leo van Veen - 175

10. Cor van der Gijp - 162

11. Wim Kieft - 158

12. Dirk Kuijt - 153

13. Henk Bosveld - 152

Hallvar Thoresen - 152

15. Klaas-Jan Huntelaar - 150

Klaas-Jan Huntelaar kopt raak tegen PEC. (Foto: Pro Shots)

Huntelaar maakte in 2004 eerste Eredivisie-goal

Huntelaar maakte in november 2002 in dienst van PSV zijn Eredivisie-debuut en speelde daarna op huurbasis ook bij De Graafschap op het hoogste niveau. Na een jaar in de eerste divisie bij AGOVV, waarin hij 26 keer scoorde, maakte hij op 14 augustus 2004 namens sc Heerenveen in het duel met AZ zijn eerste treffer in de Eredivisie.

In anderhalf jaar tijd scoorde hij 33 keer voor de Friese club, gevolgd door 76 competitiegoals in zijn eerste periode (2006 tot en met 2008) bij Ajax. In 2017 keerde hij terug bij Ajax en sindsdien staat de teller op 41.

In het buitenland was Huntelaar acht keer voor Real Madrid, zeven keer voor AC Milan en 82 keer voor Schalke 04 trefzeker. Voor Oranje scoorde hij 42 keer in 76 interlands.

Ruim zestien jaar geleden maakte Klaas-Jan Huntelaar in dienst van sc Heerenveen zijn eerste Eredivsie-goal. (Foto: Pro Shots)