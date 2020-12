Marc van Hintum is niet langer hoofdscout bij Vitesse. De Arnhemse club en de oud-verdediger hebben zaterdag besloten om per direct afscheid van elkaar te nemen.

Een verschil van inzicht over het beleid op scoutinggebied ligt ten grondslag aan het vertrek van Van Hintum. "Wij zijn op scoutinggebied een weg ingeslagen waarbij we verschillende methodes combineren", laat technisch directeur Johannes Spors weten op de website van Vitesse.

"In topsport moet je eerlijk zijn naar elkaar. Als blijkt dat het verschil van inzicht te groot wordt, ontkom je er niet aan om als professionals met elkaar in gesprek te gaan. Marc heeft in verschillende functies veel voor de club betekend."

Van Hintum was sinds 2014 wisselend hoofd scouting en technisch directeur bij Vitesse. Nadat Mohammed Allach vorig jaar terugkeerde als technisch directeur, fungeerde de voormalig Oranje-international weer als hoofdscout.

"Als interim-technisch directeur en als hoofd scouting heb ik met veel plezier en met een heel fijn team om mij heen bij de club gewerkt", aldus Van Hintum. "De hoogtepunten waren natuurlijk het meermaals behalen van Europees voetbal en het winnen van de KNVB-beker in 2017."

Naast Van Hintum, die van 1997 tot en met 2001 ook als speler uitkwam voor Vitesse, vertrekken de scouts Janus van Gelder en Maurice Keulemans. De komende periode gaat de club op zoek naar andere scouts.