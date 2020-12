De Eredivisie-wedstrijd tussen FC Emmen en ADO Den Haag is zaterdagavond tijdelijk stilgelegd vanwege vuurwerk buiten het stadion dat voor veel rook zorgde. In combinatie met de mist was verder spelen onmogelijk.

Buiten stadion De Oude Meerdijk hadden fans van FC Emmen zich verzameld. Zij staken in de beginfase van de wedstrijd, die om 18.45 uur begonnen is, minutenlang vuurwerk af.

Het was al mistig en met de rook erbij zag scheidsrechter Jeroen Manschot in de dertiende minuut geen andere optie dan het duel stil te leggen. Na een kwartier kon de wedstrijd hervat worden en het is nog altijd bezig. Op het moment van stilleggen leidde ADO met 0-1 door een goal in de zesde minuut van Vicente Besuijen.

Emmen tegen ADO is een absolute degradatiekraker. De Drentse club staat onderaan in de Eredivisie en wacht nog op de eerste zege. Nummer 17 ADO won pas een keer.